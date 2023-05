Haribo kutsub Põhjamaades tagasi metallijääke sisaldavad kommikotid

Saksa magusatootja sõnul kutsutakse tagasi tootepartiid, mis pärinevad ettevõtte Taani tehase ühelt pakendamisliinilt. Sellel liinil pakendatud kommikottidest on leitud inimese tervist ohustavaid metalliosakeste jääke. Ettevaatusabinõuna palub Haribo klientidel vältida partiisse kuuluvate maiustuste söömist ning tagastada need kauplusesse või äärmisel juhul tõesti ära visata. Iltalehti kirjutab, et tagasikutsumine puudutab praegu Rootsi, Norra, Soome ja Islandi edasimüüjaid ja tarbijaid.