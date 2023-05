PILDID ⟩ Stroomi ranna lähistele kavandatava minilinnaosa viimane vaba krunt leidis oma näo

«Kavandis on hästi lahendatud uute hoonete vahelised sisehoovid: tekivad turvalised ja autovabad haljasalad, mis tuginedes piirkonna kogemusele, on väga olulised. Lisaks tekib Molumba kavandi järgi kvartaleid ühendav rohetelg, kus põhirõhk antakse jalakäija turvalisusele,» selgitas Niinemäe.

Tema sõnul on nii arhitektidele kui ka arendajale väga suureks väljakutseks leida juba olemasolevate planeeringute keskele sulanduv lahendus, kuid Molumba kavandis on perspektiiv efektseks tulemuseks olemas.

Lammi 6 arhitektuurikonkursi võitnud lahenduse järgi avanevad arenduse äripinnad tänavate poole, samas kui sisehoov, mänguväljak ja kasvuhooned koos väikese sademevett korjava veesilmaga paiknevad kvartalite vahel tuulevaiksel rohealal. Eluhooned on läbivalt neljakorruselised ja kõikidele korteritele on planeeritud avarad rõdud.

Niinemäe sõnul on Lammi 6 projekteerimisega alustatud, kuid selle ehituse algus on planeeritud aastasse 2026. Seni jätkuvad ehitustööd Rannakalda hoones, mille valmimine on planeeritud selle aasta sisse, ning järgmisena lüüakse kopp maasse sama kvartali Soodi 6 kinnistul, kuhu on planeeritud ligikaudu 70 korterit. «Viimasest, Lammi 6 kinnistust saab oluline osa kogu Kodulahe arendusest, mille ehituse lõppedes saame öelda, et Kodulahe on valmis.»