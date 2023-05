Eestlaste seas palavalt armastatud kokasaade saab uue saatejuhi

Saatejuht Matt Lucas teatas 2022. aasta detsembris, et otustas oma kohalt lahkuda ning annab «baguette'i» kellegile teisele edasi. Nüüd on Noel Fieldingi kõrvale uus saatejuht leitud, kelleks on Alison Hammond.

Hammondi kokasaatega liitumisest on ehk kõige suuremas elevuses kohtunik Dame Prue Leith. Taskuhäälingus «Dish» rääkis Dame Leith, et Hammond aitab tuua saatesse uut hingamist ja tasakaalustab Fieldingi huumorit. «Mul on väga hea meel, et Alison meiega liitub. Ta on naine ja ta saab olema natukene mõistlikum,» ütles ta taskuhäälingus.