HARULDASED KAADRID ⟩ Westminsteri palee kuninglikult magamistoalt kergitati saladuseloori

Briti parlamendihoone ajalugu on pikk ja kirju. Tänapäeval äratuntav kompleks on ehitatud aastatel 1840–1870, kuna vanad hooned hävisid osaliselt tules. Tavakodanikel on võimalus neid hooneid külastada, kuid kõik ruumid ei ole avalikkusele avatud.

Ühelt selliselt ruumilt kergitati hiljuti saladuseloori. See on magamistuba, mis on mõeldud monarhile kasutamiseks enne kroonimistseremooniat. Magamistuba asub parlamendi spiikri korteris.

«Nad teadsid, et see on eriline ese, et see on midagi olulist, kuid nad ei teadnud, kust see pärit on,» ütles parlamendi ajaloolane Mark Collins AFP-le. Voodi leiti üles tänu Victoria ja Alberti muuseumi eksperdile Clive Wainwrightile, kes 70ndate lõpus seda otsima asus. Uued omanikud olid nõus voodist loobuma ning see restaureeriti ja viidi tagasi koju.