Eesti maakler oma edust: ma ei hakka segama saatust liigse planeerimisega

Hea küsimus! Alustasin kinnisvaramaakleri tööd nii ammu, et hästi ei mäletagi neid raskusi, millest peab algaja läbi minema. Ehk oli see aasta 2007, kui läksin Narva-Jõesuu sanatooriumist tööle Uus Maa Kinnisvarabüroosse. Oletan, et alustamisel lihtsalt pidi olema raskusi, kuid tänu Uus Maa toetava ja abivalmi meeskonnale sujus ametisse sulandamise protsess märkamatult ja loomulikult. Pärast katsetasin uuesti turismivaldkonnas, kuid elulõng tõi mind 2010. aastal tagasi kinnisvaraärisse ja enam ma selles pause teinud ei ole.

Ei oska numbrites sellele küsimusele vastatagi. Meid ümbritsev maailm muutub nii kiiresti, et pidevalt on vaja midagi uut juurde õppida. Sellest tulenevad ka mõned olulised eeldused: õppimisvõime, huvi ümbritseva maailma vastu ning julgus minna muudatustega kaasa. Professionaalse maakleri põhieeldusteks võin välja tuua mõned isikuomadused ja oskused, milleta pole võimalik edukalt tegutseda kinnisvara või mõnes muus valdkonnas, kus lõviosa tööst on seotud inimestega. Need omadused on aja planeerimise oskus, lubaduste täitmine, vaatamine elule positiivse vaatenurga alt.