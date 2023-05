Jõhkra raha eest kunsti ostnud mees: ma loodan, et see on Banksy!

Teose uus omanik ja Banksy suur fänn Robin Barton väidab, et tänavakunstiku teoste kogumine on talle kui üks kassi-hiire mäng. Nii võib ta kokku osta mitmeid kunstniku teoseid, mille ta mõne aja möödudes südamerahus maha müüb.

Kunstiajaloolaste ja -kriitikutega konsulteerinud Bartoni sõnul ei andnud ükski asjatundja talle täit kindlust teose autori osas. «Üks kriitik väitis, et tema arvates ei vasta teose kirjatüüp Banksy stiilile ja käekirjale. Teine aga ütles otse, et ei saa mulle sajaprotsendilist kindlust lubada,» selgitas Barton väljaandele Wales Online. «Ma tõesti loodan, et tegu on Banksy teosega.»