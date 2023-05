EKSPERT ⟩ Küttesüsteemi peaks uuendama hoonetes, mida alles hakatakse renoveerima

Samuti on kõik süsteemi küttekehad termostaadiga varustatud. Kahetorusüsteemi ja termostaatidega radiaatorite eelis on seegi, et kogu soojus, mis majja tuleb, jaotatakse hoones ühtlaselt ära. Tänu sellele saab igaüks temperatuuri endale parajaks seadistada, kuid samas on tehniliselt paika pandud kõrgeim temperatuur, millest kõrgemaks temperatuuri keerata ei saa. Nii ei teki korterites ka üle- ega alakütmist.

Sarnane küttesüsteem kogu majja

Kui korteriühistu liikmed on kokku leppinud küttesüsteemi kordategemise soovis, tuleks pöörduda ettevõtte poole, kes aitab nii projekti loomise kui ka tehniliste tingimuste väljaselgitamisega. Näiteks arvutatakse projekti koostamise käigus, kui suur on maja küttekoormus ning kui suurt võimsust on hoonele vaja. Oluline on tähelepanu pöörata sellele, et kõik küttekehad oleksid majas samatüübilised, soovitatavalt ühe tootja poolt tarnitud. Kui näiteks iga korteriomanik otsustaks panna isetüüpi radiaatori, tuleks omakorda paigaldada lisaseadmed võrdse soojuskandja jaotamiseks, tarbimiseks ja edastamiseks. Küttesüsteemi uuendamisel on väga oluline ka rahastus, mistõttu tasub uurida erinevate pankade lahenduste, KredExi toetuste ja fondide kohta.