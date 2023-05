Säästunippide impeeriumi loonud mees seab kuumaõhufritüüride tõhususe kahtluse alla

Kuumaõhufritüürid on viimastel aastatel saanud väga populaarseks ning leiab vähe kööke, kus seda masinat ei oleks. Väike masin on mugav ja võtab vähe ruumi ning on väidetavalt vähem energiakulukas kui tavaline ahi. Raha säästmise ekspert Martin Lewis paljastab, kas väike konvektsioonahi on tegelikult kiidulaulu väärt.

Oma taskuhäälingus selgitas Lewis, et kuumaõhufritüüri kasutamine ei ole alati ahjust odavam ning kasutab selle selgitamiseks kõigile tuttavat mikrolaineahju. «Mikrolaineahi annab sulle ühtlast soojust, samas kui ahi soojeneb soovitud temperatuurini ning hoiab seda, seega ei tööta see enamus aega täisvõimsusel.»

«Kui valmistate õhtusööki ja teete näiteks mundris kartuleid, siis on energiakulu poolest odavam teha seda ahjus, kuhu saab viis-kuus kartulit korraga sisse panna, kui mikrolaineahjus, kus neid eraldi küpsetada tuleb,» selgitab Lewis ning jätkab, et suurema koguse toidu valmistamiseks on ahi reeglina parem variant kui kuumaõhufritüür või mikrolaineahi, kuhu lihtsalt ei mahu palju toitu korraga sisse. Kuid kui on vaja valmistada väiksem kogus süüa, siis on need pisikesed imemasinad tõepoolest energiasäästlikum valik.

Lewis tuli lagedale ka käepärase võrrandiga, mida kasutada olukorras, kus tahad teada, kas säästlikum on kasutada ahju või kuumaõhuritüüri. Üldine võrrand on järgmine: leia eseme võimsus, arvuta välja mitu kilovatti see kasutab, ja korruta see kWh hinnaga ning jaga kasutusajaga.