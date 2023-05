IKEA astus lähisuhtevägivalla vastu olulise sammu: õlg pannakse alla ka naiste tugi- ja kriisikeskustele

«Algatus «Märka vägivalda» on osa IKEA visioonist luua parem kodune igapäevaelu paljudele. Meie eesmärk on suurendada teadlikkust lähisuhtevägivalla probleemist ja kutsuda üles seda märkama ning teadvustama, et lähisuhtevägivald ei ole ainult peresisene probleem,» lausus IKEA Eesti juht Marko Põder.

Algatuse esimeses etapis toimub teadlikkuse parandamise kampaania, mille käigus juhitakse tähelepanu ka sellele, kuidas lähisuhtevägivallaga kokku puutudes käituda ning millised on abivõimalused ja riiklikud tugiteenused.

«Usume, et teadlikkus on esimene samm olukorra lahendamisel, seejärel saab alustada järgmiste tegevustega. IKEA läbiviidud uuringust selgus, et iga teine Eesti elanik teab kedagi, kes on kokku puutunud emotsionaalse, füüsilise, majandusliku või seksuaalse vägivallaga. Sellest hoolimata pakutakse abi väga vähe, kuna ei teata, kuidas abi pakkuda, ning usutakse, et lähisuhtevägivald on ainult pere siseasi. Lähisuhtevägivald on aga terve ühiskonna probleem, mitte ainult nende, kes seda kogevad,» selgitas Põder.