ENERGIAEKSPERDI NÕUANNE ⟩ Just selle lahendusega on võimalik võtta päikesepaneelidest maksimum

Kasuliku lahendusena pakub salvesti võimalust osaleda energiaturul ja viimane enda heaks tööle panna. Lisaks paneelidest tuleva energia salvestamisele, on aku hea lahendus ka elektri ostu- ja müügitehingute ajastamiseks. «Näiteks olukorras, kus börsihind on langenud nulli, ei ole toodetud elektrienergia müük kasumlik ning päikselise ilmaga võib päikeseparkide tootlus olla lausa nii suur, et ülejääva elektri andmise eest võrku tuleb peale maksta. Selle asemel saab energia salvestada ja müüa seda ajal, mil hinnad turul on tõusnud,» lausus Tootsi.

Salvestitest on Tootsi sõnul kasu ka suvise aja lõppedes, kui paneelide suurem tootlikkus langeb. «Külmemate ilmade saabumine ei tähenda, et salvesti peab tehnoruumi seinale järgmist aastat ootama jääma. Kes on nõus börsihindadel silma peal hoidma, see saab akulahendusega turust kasu lõigata ka talvekuudel, salvestades elektrit võrgust soodsamatel aegadel ning kasutada seda ise või müüa see võrku siis, kui hind on kallim. Nii tarbitakse soodsamat elektrit ja hoitakse aastaringselt oma elektrikulud madalal,» lisas Tootsi.