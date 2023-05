Kolime elutoa rõdule! 5 väga head nippi, kuidas mõnusalt suvine pesa luua

Viska ülearune rõdult välja

Enamasti jääb kortermaja rõdu suurus kahe ja kuue ruutmeetri vahele. See on liiga väike ruum, et olla samaaegselt osa suvisest elutoast, korteriinimese aiamaa ja panipaik, pigem saab see olla ühte, teist või kolmandat, aga kindlasti mitte kõiki kolme korraga. Seega tuleks leida rõdul ladustatud asjadele, aga ka näiteks jalgrattale mõni muu hoiuruum.

Leia ruumisäästlik mööbel

Kui rõdu on väike, tuleb sobiliku mööbli leidmiseks pisut pingutada, sest suurem osa terrassidele loodud esemetest rõdule ei mahu või tunduvad asjad naeruväärselt suured. Kitsale rõdule sobivad kokkupandavad klapplauad ja -toolid, aga rõdu otsaseina saab ehitada ka ise õige laiusega pingi, mille peale saab teha patjade abil väikese lebola. Pingi alla võib panna omakorda hoiukasti. Täispikkuses kitsa klapp-pingi saab ehitada ka rõdupiirde äärde ja panna aknaalusesse vastasseina klapplaua. Mööblit ise ehitades ei tohi unustada, et materjalid ja viimistlus peavad olema niiskuskindlad, isegi kui rõdu on katuse all.

Ära koonerda taimedega