MAAILMATASEMEL INNOVATSIOON ⟩ Eesti teadurid jõudsid hernest lõhefileega rahvusvahelise võistluse finaali

XPRIZE'i võistluse eesmärk on leida säästlikumaid ja mitmekülgsemaid alternatiivseid lihatooteid, et rahuldada maailma kasvava elanikkonna nõudlust liha järele. Finaali pääsenud teadlased arendavad taimseid alternatiive, mis suudaksid konkureerida turul olevate toodetega. Eesti teadlaste uurimisrühm arendab ehtsa lõhearoomiga lõhefileed kohalikust hernest.

TFTAKi tegevjuhi Martin Lalli sõnul näitab sellise tasemega võistlusel nii kaugele jõudmine TFTAKi panust pühendumisel jätkusuutlikumate toidusüsteemide ja kestlikumate toidutehnoloogiate loomisele. «Finaalipääs on meie jaoks märgiline. Võistelda maailma parimate toiduinnovaatoritega ja nende seas tulla kuue valitu sekka näitab, kui hea on nii meie teadlaste kui ka labori tehnoloogiapargi võimekus,» rääkis Martin Lall. «Võime öelda, et TFTAK on maailmatasemel toiduinnovatsiooni tippkeskus.»