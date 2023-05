Nipid, millega IKEA toodetelt raha kokku hoiab

Viimastel aastatel on IKEA inflatsiooniga võidelnud kahel viisil: tõstetud on hind ning ohverdatud kasumlikkust. Kahe teguri tulemusena langes 2022. aastal ettevõtte kasum, vaatamata rekordkäibele, 710 miljoni euroni. «Meie eelarve on kliendi rahakott ja nende rahakott on õhem kui kunagi varem,» ütles IKEA globaalne tarnejuht Susanna Vaidzunas WSJ-ile.

IKEA säästuvõtted BILLY riiuli näitel

BILLY raamaturiiul on üks ettevõtte populaarsemaid tooteid. Riiul on ettevõtte sortimendis olnud alates 1979. aastast ning seda on müüdud üle 140 miljoni ühiku. IKEA on korduvalt väitnud, et seda riiulit müüakse iga viie sekundi tagant.

BILLY on saadaval kahes värvitoonis: valge ja puitviimistlusega. Pärast tootmismeetodi ülevaatamist 1999. aastal, muutus valge versioon odavamaks. Valge lakk asendati melamiinkilega, tänu millele kahanesid tootmiskulud 20 protsendi võrra.

Nüüd on ettevõtte juhid otsustanud kulude 25-30 protsendiliseks vähendamiseks kasutusele võtta lahenduse, millega IKEA on tegelenud juba 2004. aastast – puitspooni asendamine kilega.

Aastate jooksul on see kile muutunud odavamaks ja tugevamaks. Järk-järgult võeti see kasutusele erinevates mööblisarjades, näiteks PAX riidekappides. Kuid BILLY riiuleid hakati kilega katma alles aastal 2020. The Wall Street Journal märgib, et ükski muudatus ei mõjuta toote kvaliteeti.

Teised säästunipid

Teiste tooteuuenduste hulka kuuluvad uued RÖNNINGE lauajalad, mis ei ole enam täispuidust. Puitdetailid leiab ainult lauajala üla- ja alaosas. Muudatus langetas tootmis- ja transpordikulusid, kuna puidu mahtu vähendati kokku 90 protsenti.