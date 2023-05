VAATA ⟩ See üürikorter on austraallased tõsiselt välja vihastanud

Videos näitab üürnik, kui kehvas seisus tema üüritav elamine on. Puudusi on palju ja elamine on selgelt väsinud ning vajab hädasti uuenduskuuri. Kuid inimesi pahandas ehk kõige rohkem hind, mida sellises seisus elamise eest küsitakse. Kesklinna külje all oleva korteri eest tuleb maksta 500 Austraalia dollarit ehk 308 eurot nädalas. Video on tekitanud Austraalia meedias korraliku tormi. Sellist hinda peavad paljud ebamõistlikuks, kui mitte röövellikuks, ning lajatavad, et tegu on pooleldi eluohtlik elamisega, mida ei tohiks üldse välja üürida.