MEELDETULETUS ⟩ Kortermaja rõdu pole grillimise koht

Grillimiseks tuleks kindlasti valida mõni muu paik. «Tulenevalt asjaolust, et grillseadmed on suuremal või vähemal määral tuleohtlikud ning nende kasutamine ületab korteriomandi tavakasutusest tuleneva mõju ja talumiskohustuse, pole kortermaja rõdu, samuti pisike terrass grillimise koht,» rääkis Mardi. Ta soovitab grillseadmete käsitlemisel kindlasti järgida Päästeameti ohutusnõudeid. «Rõdul või terrassil piisab juba väiksest müksust või tugevamast tuulehoost, kui kergem söegrill on kummuli ning suur õnnetus käes,» hoiatas Mardi.

Kuid juhul, kui kortermaja kinnistu on piisavalt suur ning kui korteriühistu liikmed on sellega päri, võiks elamust ohutus kauguses sisse seada hoopis puhkenurgakese tuleohutusnõuetele vastava grillialaga, mida saaks kasutada kõik majaelanikud. «Sellise puhkeala on elanikud tavaliselt väga hästi vastu võtnud ja annavad oma panuse, et puhkekohta korras hoida,» rääkis Mardi.