Itaalia ägab pastakriisis: olukorda on sekkunud riik

Riigi ettevõtlusminister Adolfo Urso juhatas Roomas seadusandjatest, pastatootjatest ja tarbijaõiguste rühmitustest koosnevat komisjoni, et arutada, mida saaks teha pastahindade langetamiseks. Näiteks tõusid pastatoodete hinnad märtsis võrreldes eelmise aastaga 17,5 protsenti.

Tõus oli rohkem kui kaks korda suurem Itaalia kogu tarbijahindade inflatsiooni näitajast, mis oli ELi statistika kohaselt 8,1 protsenti. Pastahinnad on tõusnud hoolimata asjaolust, et nisu hind on viimastel kuudel langenud.

Urso pressiesindaja ütles kolmapäevases avalduses, et paljud tootjad on kinnitanud, et pastahindade tõus on ajutine. Hinnad on nende sõnul hetkel kõrged, kuna toormaterjal osteti sisse ajal, mil see kallis oli ning see kajastub ka hinnas.

«Mõne nädala pärast hakkavad hinnad langema, kuna tootmiskulud on oluliselt vähenenud,» lisas ettevõtlusministri pressiesindaja.

Tegemist on riikliku tähtsusega probleemiga. Keskmine itaallane tarbib igal aastal umbes 23 kilogrammi pastat, ütles tarbijaõiguste rühmituse Assoutenti president Furio Truzzi eelmisel kuul tehtud avalduses. Truzzi märkis, et nisuhinnad lennutas lakke Venemaa barbaarne sõda Ukraina vastu. Ta lisab, et tänaseks on hinnad langenud.

Hinnatõus pole põhjendatud

Itaalia suurim põllumajandustootjate ühendus Coldiretti ütles, et kõrgemad jaehinnad ei ole tähendanud suuremaid tulusid nisukasvatajatele, kes on hädas oma kulude katmisega.