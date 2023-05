NÄDALA RETSEPTID ⟩ Hommikulaud emale. Vaeste rüütlitega, pakub kokk Roland Visnapuu

See on kindlasti midagi lihtsat, ütleb Roland Visnapuu, kui arutleb, millega homme hommikul emale heameelt teha või mida pere ühisel söömaajal lauale panna.

Ta peab koka ametit Pärnu spaahotelli Estonia klassikalise joonega restoranis Noot, kus tema isa Rudolf Visnapuu on peakokk. Ka Roland Visnapuu kaasa Piret Pusse, kes mõne aasta eest võitis Eesti aasta koka tiitli, on seal kokk-vahetusevanem. Lisaks kuulub Rolandile ja Piretile kahepeale catering-firma Progurmaania, mis katab tellimisel nii suuri kui ka väikesi peolaudu, muu hulgas koostöös Jaanihanso siidritaluga. Muide, ka Rolandi ema on õppinud kokaks ja kohtus tema isaga just kokakoolis, nii et läbi ja lõhki kokkade perekond.