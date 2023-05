NÄDALA RESTORAN ⟩ Vana kooli Elsa kutsub raudteejaama

Kui Elsas juba korra käidud, siis küllap jäävad seda Nõmme jaamahoones asuvat restorani külastama just klassikalise köögikunsti austajad, olgu nad kohalikud või kaugem rahvas. Nii tulime Elsasse tagasi ka meie, sest kunagi jõululõunal kogetud maitseelamused ja ülev meeleolu on siiani meeles. Samuti on meeles selle 1930. aastatel ehitatud raudteejaama ruumidesse sisustatud söögikoha eriline atmosfäär uhkete tapeetide, maalide ja lühtritega. Restoranisaalile lisavad esinduslikkust valgete linade ja stiilsete nõudega kaetud lauad ning vaasid valgete roosidega.