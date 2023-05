Stiilse õhtusöögi ABC: vaata, millised söögilauad on sel aastal moes!

Lisaks toidu tarbimisele on söögilaua näol tegemist kohaga, kus saad oma pere ja sõpradega hetkeks aja maha võtta ja mõnusa jagatud hetke veeta. Seetõttu on oma kööki sobiva söögilaua ja toolide valimine üsnagi oluline otsus. Ümmargune ja ovaalne söögilaud, pikendatav söögilaud, täispuidust söögilaud, nende ja teiste 2023. aasta trendide kohta kirjutab K-rauta lähemalt.

Üha rohkem populaarsust koguvad ümmargused lauad on ka sel aastal menukad. Väiksema köögi puhul on need oma kompaktsema kuju tõttu heaks valikuks, võttes vähem ruumi ning võimaldades mugavalt teiste sööjatega suhelda, ilma et peaks laua otsa suunas üle kellegi pea küünitama. Samuti puudub oht end vastu lauanurka ära lüüa. Kui peres on väikeseid lapsi, võiks kaaluda ümmargust või ovaalset lauda just turvalisuse eesmärgil.