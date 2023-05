NÄDALA AED ⟩ Mugul mulda!

Maha pannakse eelidandatud kartul ehk selline mugul, millel idud juba kasvama on hakanud. See lühendab kartuli kasvuperioodi, sest kui juhtub tulema ebasoodne sügis, võib saak kõiksugu haiguste ja mädanike tõttu oodatust väiksemaks jääda. Varase mahapaneku kasuks räägib see, et taimed ja mugulad on tervemad, mullas jagub niiskust kauem ning ka saaki saab varem. Enamasti on nii, et kel aprillis kartul katteloori alla maha pandud, see saab jaanigrilli kõrvale juba magusat varajast kartulit süüa.