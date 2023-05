Väike-Õismäele kerkiv kõrghoone saab aasta lõpuks valmis

Arhitekt lisas, et Päevalille projektiga sooviti luua ka ala, mis pakuks elanikele võimaluse nautida oma rutiinsete igapäevaste toimetuste vahel rahulikke hingetõmbehetki. «Lõime selleks Päevalille kortermaja parkimismaja katusele rikkalikult haljastatud aiamajaga roheala, kus elanikud saavad päikesepaistet nautida, raamatut lugeda, sõpradega piknikke pidada, lastega mängida. Linnalik elukeskkond ei tähenda seda, et hoone on ümbritsetud intensiivsetest tegevustest – kaasaegses linnaruumis püütakse luua üha rohkem võimalusi ka lõõgastumiseks,» sõnas ta.

Tema sõnul vajavad Väike-Õismäe taolised piirkonnad selleks veel lõpuni planeerimist. «Neis kvartalites on palju lahtisi otsi, sest kunagine planeeritu pole lõpuni teostunud ja hoonete vahel on jätkuvalt palju kasutamata tühermaad. Linnaruumi eksperdid on viidanud vajadusele tihendada linna, rõhutades samas, et see ei tohiks toimuda rohekeskkonna arvelt. Õnneks on juba palju häid näiteid sellest, kuidas maastikuarhitektid on suutnud modernistliku linnaruumi hoovialadele mitmete projektidega elu sisse puhuda,» lisas Hamer.