Kas murulapil on koledad surnud laigud? Ilmselt on süüdlane just see tiivuline

Kollaste murulaikude tekitajaks ei ole alati lõõskav päike või veenappus. Tihti on põhjuseks hoopis tiivuline putukas, mis kannab nimetust soo-sääriksääsk.

Täiskasvanud sääriksääsk on täiesti kahjutu putukas, kuid tema vastsed on väga hea isuga ning söövad kõike taimset, mis nende teele ette jääb. Täiskasvanud putukad ei söö oma lühikese elu jooksul peaaegu mitte midagi – nende eesmärk on sigimine. Isane isend sureb pärast paaritumist ning emane elab, kuni ta on munemisega ühele poole saanud.

Täiskasvanud isend. Foto: Shutterstock

Soo-sääriksääsed on Euroopas laialt levinud ning aeda sattudes närivad nende vastsed muru juuri ja liblesid, tappes sellega taime ning muutes murulapi koledalt kollaseks. Üldjuhul ilmneb see probleem kehva drenaažiga pinnases, kus on pidevalt niiske. Parim viis nii probleemi ennetamiseks kui ka sellega võitlemiseks on tagada pinnases hea drenaaž.

Kollased laigud ei tähenda veel, et süüdlane on kindlasti just sääriksääsk – selleks tuleb leida veel asitõendeid. Kui need putukad on sinu aeda kolinud, jätavad nad endast maha mõned märgid, mida on lihtne leida, kui tead, mida otsid. Kinnituse saamiseks oleks vaja mõni sääsevastne leida. Need on 2,5–4 sentimeetri pikkused hallikaspruunid ussikesed, millel pole visuaalsel vaatlusel ei pead ega jalgu.