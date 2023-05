KUULSUSE NIMEL ⟩ Sotsiaalmeedias lööb laineid ohtlik trend, milles õhitakse tulikuumi mune

TikTokis on viimasel ajal suure hoo sisse saanud videod, kus mikrolaineahju pistetakse keedetud muna, mis seejärel plahvatama pannakse. Siinkohal tasub mainida, et selline tegevus ei ole ohutu.

Näiteks on ühele videole, mis postitati maikuu alguses, kogunenud juba üle 28 miljoni vaatamise. Videos on näha noormeest, kes läheb noaga tulikuuma muna kallale, mis kokkupuutel plahvatab. Ta jätab mulje, nagu tal poleks aimugi, et midagi sellist võib juhtuda, kuid videole jäetud kommentaaridest loeb välja, et vaatajaid ta ära ei petnud. Tuuakse esile, et enne noaga muna lõikamist kallutab ta keha sellest eemale. Veel mainitakse, et mitte keegi ei topi keedumuna niisama mikrolaineahju ning seega on noormehe käitumine teadlik.

Metsikult populaarseks saanud video on inspireerinud teisigi, kes tahavad samuti hõõguvkuumi mune õhkida ning sellega kuulsust koguda.

Järgmist videot on vaadatud üle 15 miljoni korra. Videos on näha kahte naist, kes eelmise kangelase vägitegu kordavad. Daamid on aga paremini valmistunud, kandes enda kaitsmiseks peas potte ja näo ees rätte. Seesama TikToki kasutaja on üles laadinud kokku neli videot, millest ülejäänud kolm on saanud mõned tuhanded vaatamised, seega on munatrikk toonud kuulsust kamaluga.

Kuigi nii-öelda mikrolainemunade õhkimise trend lööb alles nüüd sotsiaalmeedias laineid, on nende plahvatamise põhjus juba ammu teada tarkus. 2017. aasta uuring selgitab, et muna keetmisel tekivad munakollase sisse väikesed veetaskud, mis esialgsel keetmisel mingit ohtu ei kujuta. Kuid pistes see hiljem mikrolaineahju, tõuseb munakollase temperatuur väga kõrgeks ning veetaskutes olev vedelik hakkab keema või muutub sootuks gaasiks. Munakollane on sedasi suure rõhu all ning iga väikenegi lüke võib selle plahvatama panna, selgitab Insider.