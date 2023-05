Kinnisvaraekspert hindadest ja intressidest: kõige hullem on möödas

Me ei näe lähitulevikus liiga suuri ega kiireid muutusi, mis puudutaksid elamispindade ostu-müügitehingute arvu või hindu. See on hea, sest turg vajabki kiire ralli asemel mõistlikuma tempoga ja paremini ettenähtavaid suundumusi, kirjutab Raid & Ko OÜ juhatuse liige Andree Raid.

Üüriinvestorid tulevad tagasi

2022. aasta sügisel kadusid korterituru ostu poolelt üüriinvestorid, sest hinnalanguse ootus oli valdav. Langeva väärtusega vara soetamine pole liiga mõistlik tegevus. Nüüd suunavad üüriinvestorid vaikselt jälle pilke korterite poole, sest hinnapõhi paistab kas käes olevat või kohe-kohe kohale jõudvat. Üüriturg on viimase aasta jooksul astunud taas ühe pika sammu laienemise suunas ja see on väetis üüriinvestorite tööpõllule.

Üüriinvestorid peavad siiski leppima vähemalt lühemas perspektiivis väiksema tootlusega. Tootlust närib vähemaks kõrgele kerkinud euribor. Sügiselt-talvelt oodatav euribori langus eeldab, et praegused pisut keerulisemad ajad tuleb hambad ristis üle elada. Siis läheb laenude teenindamine jälle hõlpsamaks.

Intressimäär veel tõuseb

Intressimäärade tõusust ei jää puutumata ka koduostjad. Koduostjatele teeb intressimäära tõus samuti laenude tagasimaksmise kallimaks. See tähendab, et mingi hulk inimesi ei jõua enam eluaset osta, sest sissetulek jääb liialt napiks. Sealt haukavad maksutõusud veel omagi osa. Väiksem arv ostuhuvilisi kliente elamispindade turul tähendab, et tehingute arvu või hindade kiiret kasvu oodata ei tasu.

Hindade tõus ei ole välistatud, kuid hinnatõus ja -langus ei saa olla elamispindade turul ühtlased. Kinnisvarabuumide omapära on see, et need tasandavad eri varade hinnad liiga sarnaseks. Väiksem tehingute aktiivsus ja ostuotsuseid hoolsamalt langetavad kliendid tekitavad jälle olukorra, kus tulevad tagasi aja jooksul kaduma läinud detailsemad hinnaerisused eri kinnisvarasegmentide, piirkondade ja kvaliteediklasside vahel.

Kõige hullem on möödas