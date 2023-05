Ekspert annab nõu: mida teha, et rõdu või terrass püsiks kaua kaunis

«Õuemööbli puhastamiseks tuleks kasutada õrnatoimelist pesuainet ja sooja vett. Uus värvi- või peitsikiht annab igale mööblitükile värske välimuse, püüab pilku ja teeb selle veekindlamaks,» soovitab Castro. Ta lisab, et pärast talve aitab mööbli eluiga pikendada ka kruvide kõvemini kinni keeramine.

Kvaliteetne mööbel teenib sind aastaid. Foto: Ikea

Uuenda põrandat meistrimehe abita

Õige põrandakate annab terrassi või rõdu õhustikule palju juurde. Sisekujundaja märgib, et põranda uuendamine ei pea tingimata olema suur töö. Põrandakatte uuendamisel tuleks meeles pidada, et see peab asuma aluspinnast kõrgemal, et tagada õhu liikumine. See teeb põranda ilmastikuoludele vastupidavamaks.

Rõdu või terrassi saab hõlpsalt uuendada, vahetades põrandaplaadid välja. Vali plaadid, mida on lihtne paigaldada, ja klõpsa need ise kokku. Meie plast-, puit- või isegi portselanplaatide paigaldamiseks ei lähe tarvis ka tööriistu ja paigaldamine ise edeneb kiiresti. Portselanplaadid annavad igale ruumile hetkega sootuks uue ilme ja lisavad sellele kübekese glamuuri. Aga kui eelistad jala all tunda puidu soojust, vali puitplaadid. Kui armastad rahulikumaid lahendusi, kasuta ühte tooni ja samast materjalist plaate, aga kui tahad tulemusele särtsu anda, võid värve ja materjale ka kombineerida,» sõnas IKEA sisekujundaja.