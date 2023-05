Eksperdi spikker koduostjatele: need kolm sammu on kohustuslikud

Kindlasti käi erinevaid kodusid eelnevalt vaatamas. Vaata üle sarnastes majades asuvad korterid, eriti, kui tegu on vanema kinnisvaraga, et näha, milline on olnud ehituskvaliteet või kuidas hoone eest on ajas hoolt kantud. Uuema kinnisvara puhul on peaaegu igal arendajal mõni näidiskorter, kus saab esmase tunnetuse, milline on maja kvaliteet ja kodutunne.

Kui oled oma tulevase kodu välja valinud, küsi uuesti pangalt laenupakkumist juba sellele konkreetsele kodule ning mõtle läbi, kas on veel küsimusi, mis on sulle koduostul olulised.

Arendaja ja ehitaja taust

Eestis on viimastel aastakümnetel ärikeskkond muutunud järjest paremaks ning seda, et keegi tegutseks turul ebaausate võtetega, kindlasti ei ole. Küll aga on uue elukondliku kinnisvara arenduses üha enam näha, et klientidele läheb korda, kas ettevõtte väärtused lähevad kokku ostja väärtustega. Ka vaenema kortermaja renoveerimisel jälgitakse üha enam, milliste väärtustega ettevõte ehitustöid tegema valitakse.

Näiteks millised on organisatsiooni põhimõtted taastuvenergialahenduste osas ja kas hoone on ehitatud energiatõhusalt. Kust on materjalid pärit ja kas need on kvaliteetsed? Kas ehituse käigus kasutatakse roheenergiat või sorteeritakse jäätmeid? Kas tööohutus on prioriteet? Kas hoonel on päikesepaneelid ja targa kodu lahendused? Neid küsimusi on veel.

Kui soovid teha keskkonnateadlikku otsust, siis tasub kindlasti uurida pisut ettevõtete kodulehti ning milliseid vaateid on meedias esindatud. Ehitussektor on üks enim loodust koormav sektor, peavad ehitusettevõtted, arendajad, ehitusmaterjalide tootjad ja teised seotud osapooled pöörama väga tugevalt tähelepanu sellele, et klient saaks kvaliteetse ja energiatõhusate lahendustega kodu, mis võimalikult vähe koormaks keskkonda.