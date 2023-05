PIILU SISSE ⟩ Pea 20 aasta pikkune suhe sai läbi: Bradley Cooper müüs kodu suure kasumiga maha

Ilmselt jäi maja staarile väikeseks. Ruutmeetreid on siin 146, mille sisse mahub kaks magamistuba ja vannituba, lisaks köök, elutuba ja söögituba. Lisaks mõnus õueala, kus lõkkeplats, väliköök, bassein ja muu.

Sisekujunduse on loonud prantsuse disainer Santillane de Chanaleille ning see lähtub maalähedasest stiilist, kuid on siiski võrdlemisi luksuslik. Maja läbib lopsaks rohelisus ning pehmed värvid ja looduslikud tekstuurid.