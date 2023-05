Õhusommeljee pakub Šveitsis unustamatut kogemust: lõhnataju on tohutult alahinnatud

«Ma arvan, et lõhnataju on tohutult alahinnatud. See on minu jaoks kõige olulisem meel, kuid seda tajutakse vaid alateadlikult,» ütles Stelber väljaandele Food & Wine. «See on kõige intensiivsem mälu vorm. Lõhnad salvestuvad ajju ning neid saab igal ajal esile kutsuda. Lisaks on limbiline süsteem (aju poolkerasid ühendav osa, mis muuhulgas vastutab lõhnataju ja emotsioonide eest – toim) emotsioonide ja tunnete keskus. Paljud ilusad asjad liiguvad alateadlikult läbi nina, sealhulgas armastus.»