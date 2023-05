PARIM SUPP LINNAS ⟩ Ukraina poisid avasid Tallinnas Jaapani restorani ja sellest sai kohalike lemmikkoht!

Limon.ee ajakirjanik ja Silverspooni žürii liige Liana Turpakova käis kohapeal ja ajas toidukoha hingedega juttu. Kokk ja kaasomanik Taras Shulika on Ukraina päritolu mees. Kui erinev on elu siin ja seal, kui raske oli Tallinnas läbi lüüa?

Taras pole kaugeltki suvaline tüüp. Tal on suured kogemused Ukraina gastronoomia vallas, tema restoran nimega Kitchen oli kogu Užgorodis väga tuntud. Just selles linnas sai ta tuttavaks tulevase äripartneriga. Restoranipidaja Zakir Yakhyaev otsustas Kiievist sinna kolida ja avada raamenikoha. Zakir elas mõnda aega Londonis ja nägi, kui populaarne see supp seal on. Ta ostis toiduauto, pani selle üles Užgorodis äärelinnas ja see, mis edasi juhtus, on juba ime! Kõigest nädala jooksul kirjutasid kõik toidublogijad raameni kohta hämmastavalt kiitvaid arvustusi. Ühel õhtul sõitis Taras mööda, proovis kiidetud raamenit ja sai Jaapani köögi maitse suhu. Poisid said sõpradeks ja hakkasid koos töötama.

Raamen. FOTO: Foto: Britt Rosen

Zakiril on üks Eestist pärit sõber, kes iga kord Užgorodi külastades võttis plaani ka korralik kõhutäis raamenit nahka panna. Iga kord nii. «See on maailma parim supp,» ütles sõber selge sõnaga. «Ma pole nii head suppi kunagi varem saanud.» Tegelikult oligi see just see supimaias eestlane, kes rääkis Zakirile augu pähe, et ta Eestisse tuleks ja siin oma söögikoha püsti paneks.