Selle toimiva nipiga säilivad kurgid krõmpsuvatena lausa paar nädalat

Lisaks on värske kurgi kilohind kohati nii kõrge, et võiks arvata, et aeg-ajalt käib neid kastmas president isiklikult. Ja toidu raiskamine on laiduväärt niikuinii.

See näpunäide on lihtsasti seletatav: kurgi suurimad vaenlased on hapnik ja vesi. Kui neid on liiga palju või liiga vähe, siis saabki võikulisandi asemel kompostikasti täiendust. Õige niiskustasakaal aga säilitab eestlaste lemmikut salatikomponenti. Video vaatajad on boonusena välja toonud, et see säilitusviis sobib ka marjadele, ürtidele, salatilehtedele ja viinamarjadele.