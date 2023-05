KULDAVÄÄRT RUUMISÄÄSTJA ⟩ 7-eurone Ikea kontoritarve osutus geniaalseks köögiabiliseks

Praegu levib kulutulena väga kasulik köögiviljade hoidmise nipp. Selgub, et sibulate ja küüslaukude jaoks on ideaalne laduda mugulad ja juurikad dokumentide jaoks mõeldud hoidjasse. Tulemus on muuhulgas ka šikk ja korrektne.

Kommenteerijad imetlevad väsimatult seda praktilist hoiulahendust, kusjuures paljud lubavad selle nutika süsteemi ka oma kööki või sahvrisse lisada.

Hea uudisena on see köögiviljade säilitamiseks mõeldud viis ka rahakotisõbralik. Ikea e-poest saab kaks Drönjönsi sarja metallvõrgust dokumendihoidikut 6,99 euro eest. Selgub, et kartulitele ja laukudele lisaks kasutatakse neid veel näiteks lokirullide, potikaante ja vannitoavidinate jaoks. Samuti on kavalaid, kes organiseerivad nendega oma külmiku sisu. Nii et üks mitmekülgne kontoritarvik saab olla ruumisäästja kodu erinevates piirkondades.