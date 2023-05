KULDAVÄÄRT RUUMISÄÄSTJA ⟩ 7-eurone Ikea kontoritarvik osutus geniaalseks köögiabiliseks

Praegu levib kulutulena väga kasulik köögiviljade hoidmise nipp. Selgub, et sibula ja küüslaugu hoiustamiseks on ideaalne laduda mugulad ja juurikad dokumendihoidjasse. Tulemus on muuhulgas šikk ja korrektne.

Hea uudis on see, et säärane köögiviljade säilitamise viis on ka rahakotisõbralik. Ikea e-poest saab kaks Drönjönsi sarja metallvõrgust dokumendihoidikut 6,99 euro eest. Selgub, et kartulitele ja laukudele lisaks kasutatakse neid näiteks lokirullide, potikaante ja vannitoavidinate jaoks. Samuti on kavalpäid, kes korrastavad nendega oma külmiku sisu. Nii et üks mitmekülgne kontoritarvik saab olla ruumisäästja kodu eri osades.