Rahvas on rääkinud! Eesti parim uusarendus asub Põhja-Tallinnas

Muu hulgas selgus märtsis ja aprillis tehtud küsitlusest, et võrreldes möödunud sügisega on uue kodu ostusoov õige pisut jahtunud. Kui mullu teatas ligi 66 protsenti vastanutest, et kaaluvad lähitulevikus uue elamispinna omandamist, siis nüüd väljendas seda soovi 61 protsenti küsitletutest ehk viis protsenti vähem.