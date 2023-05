Kas oskad kiirnuudleid õigesti valmistada? Saa teada, kunas tegelikult maitseained lisada

Kiirnuudlite pakist leiab enamasti kaks asja: nuudlid ja maitseainepaki. Vahel on juurde lisatud rasvainepakk või külmkuivatatud köögiviljade pakike, kuid põhimõte jääb samaks: on nuudlid, millele kuum vesi kaela valada, ning pisikestes pakikestes asjad, mis lisavad maitset.

Kuid kuidas on kõige õigem kiirnuudleid valmistada? Kas nuudlid tuleb keeta eraldi, seejärel vesi ära kallata ja maitseained lisada? Kas visata kõik ühte suurde kaussi ja kuum vesi peale kallata? Võimalusi, kuidas nuudlid söödavaks muuta, on palju, kuid ainult üks viis on tegelikult õige.