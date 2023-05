PILDID ⟩ Hollandlased projekteerisid räpasest rafineerimistehasest rohelise linnaku

Hollandi arhitektuuribüroo MVRDV muudab kasutusest kõrvaldatud rafineerimistehase tööstusala kauniks äri- ja meelelahutuslinnakuks, mille keskmes on kunsti- ja teadusmuuseum.

Tööstusala asub Suur Hiina kanali lõpus, Hangzhou Shi linnas. Tegemist on projektiga, mis osaks suuremast plaanist arendada ümber kogu kanaliäärne maa, muutes see reostavast tootmispiirkonnast meeldivaks elukeskkonnaks. Hiinale omapäraselt on suurprojekti mõõtmed meeletud – ainuüksi kanali enda pikkus on üle 1700 kilomeetri, seega potentsiaalseid arendusprojekte ning ajale jalgu jäänud tehaseid leiab sealt küllaga.

Rafineerimistehasest saab rohelinnak.. Foto: MVRDV/COVER IMAGES/SCANPIX

Nafta rafineerimistehas laiub 18 hektari suurusel maa-alal. Tänaseks on see suletud ning enamik ehitisi lammutatud, kuid päris mitu suuremat hoonet on säilinud. Hollandlaste välja töötatud projekt toob kokku rafineerimistehase ajaloo ja olemuse ning rohelise tuleviku – vähemalt nii näeb ette nende visioon. Tahetakse luua sümbol, näitamaks, kuidas fossiilkütustelt on võimalik üle minna teistele energiaallikatele.

Linnaku südameks saab olema muuseum, mida katavad LED-ekraanid, mis kuvavad kunstiinstallatsioone ning reklaamivad linnakus toimuvat. Lisaks on linnakus ruumi kontoritele, äripindadele, meelelahutusele ja muule. Elupindu plaanis ehitada ei ole.

«Teame, et oleme sunnitud naftast loobuma. Kuid see tõstatab küsimuse, mida teha kogu selle kasutamise tarbeks loodud taristuga. On väga ahvatlev alustada puhtalt lehelt, kuid samas on omamoodi romantiline ehitada ajaloo varemetele. Selle projektiga teeme mõlemat: kaasame vanu tööstushooneid, samas kui uued hooned näitavad meile paremat ja jätkusuutlikuma tulevikku,» kommenteeris projekti MVRDV kaasasutaja Winy Maas.

