Üks asi, mille viskad alati ära, kuid sobib suurepäraselt peenart väetama

Iga aianduskeskus, ehituspood ning ka suuremad toidupoed müüvad väetiseid. Nende kasutamine on mugav, kuid mitte tasuta. Lisaks on need toitainetest küllastunud ning õige doseerimine võib kergelt nihu minna, mis teeb taimele rohkem kahju kui kasu.

Kas leidub midagi, mida aias kasutada ning mis alati olemas? Vastus on jah! Selleks imetooteks on banaan, täpsemalt banaanikoored. Peale puuvilja söömist lendab selle koor enamasti biojäätmetesse või komposti. Kusjuures kompost on väga hea koht, kuhu banaanikoori panna! Kuid lisaks sellele saab neid panna ka otse peenrasse.

Banaanis ja selle koores leidub palju kaaliumi, mida enamik taimi kasvamiseks vajab. Koori võib visata otse peenrasse, et need seal laguneksid ning vajalikud toitained mulla sisse edasi annaks. Muidugi ei ole see väga kaunis, mistõttu tasub koor enne väikesteks tükkideks hakkida – sedasi ei riiva kooretükid silma. Kui koor peenrasse visatud, tuleb see mullaga katta, mis aitab koore lagunemist kiirendada.

Banaanikoores leidub ka fosforit, mis soodustav õitsemist. Õitsevad taimed aitavad kaasa tolmeldamisele ja seeläbi viljade kasvamisele ja seemnete arenemisele.