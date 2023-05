UNISTUSTE ELU ⟩ Naine ostis vaid mõne euro eest Itaaliasse kolm maja

USAs elav brasiillanna Rubia Daniels võttis 2019. aastal ette ootamatu seikluse ning ostis Itaalias kolm lagunevat maja, mille peale ta kulutas kokku vaid kolm eurot. 49-aastane naine allkirjastas maju ostes ka lepingu, milles ta lubas, et renoveerib majad vastavalt standarditele ning austab majade ajalugu.

Rubia ütles New York Postile, et ta oli soodsast pakkumisest väga üllatunud ning ei uskunud, et ta niivõrd odava hinnaga maju ostab. Selleks, et oma ostus veenduda, tegi ta põhjalikku uurimistööd ja juba kolm päeva pärast planeeris ta reisi Itaaliasse, et oma kinnistud üle vaadata, kirjutab Daily Star.

Naise soetatud majad asuvad Mussomelis, mis on 10 000 elanikuga linn Sitsiilia saare keskel. Saar on kuulus puhkepaik, mida teatakse Kreeka templi, Etna vulkaani ja rikkaliku toidupärandi poolest.

Linn pakub müügiks teisigi uskumatult odavaid, kuid lagunevaid maju, et proovida täita piirkondi, kus elanike arv väheneb. Naine on aga valmis elanike arvu suurendama, sest tal on kõigi kolme majaga uhked plaanid.

Ta sõnas, et ühe maja kavatseb ta renoveerida enda suvekoduks, kus ta saaks Itaalias puhkamas käies elada. Teise maja planeerib naine ehitada ümber kunstihalliks ning kolmandast sooviks ta arendada tervisekeskuse.

Praeguseks on Rubia lõpetanud kahe maja välised renoveerimistööd ning ta alustab kolmanda maja väliste töödega. Uus kinnisvaraomanik on oma odavatest ostudest elevil ning ütleb, et Mussomeli meenutab talle ka tema kodukanti Brasiilias.