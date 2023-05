Korteriühistud ja energiaagentuur: peame rääkima renoveerimisvõimetusest

Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ning Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) tõdesid projekti POWERPOOR ja ENPOR Eesti koostöökogude kohtumisel, et energiavaesus vajab täpsemat määratlust ja laiemat käsitlemist.

«Arvestades, et Euroopa on võtnud sihi eluasemete renoveerimisele, tuleb väga tähelepanelikult vaadelda, milline on kortermajade elanike tegelik renoveerimisvõimekus,» rääkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.