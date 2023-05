PILDID ⟩ Bahamal müüakse eestlastele tuttavat saart

Muljetavaldav 16 hektari suurune saareke asub Exuma piirkonnas, mis hõlmab 365 saart. Saar on pikalt olnud Hollywoodi koorekihi reisisihtkoht. Näiteks on seal puhkust veetnud Johnny Depp ja Tyler Perry.

Little Pipe Cay.

Saar kannab nime Little Pipe Cay ja sealt leiab kõik, mis ühel paradiisisaarel olema peab: valge liivaga rannad, helesiniselt sätendav mere ning esmaklassilised hooned majutuseks, meelelahutuseks ja lõõgastumiseks. Pole ime, et kohalikud nimetavad just seda saart Exuma kroonijuveeliks.