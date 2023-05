VEEL ÜKS ⟩ Viimsi valda lisandub järgmise aasta keskpaigas uus elamurajoon

NOBE sõlmis neljapäeval töövõtulepingu Capital Milli juhtimise all olevate ettevõtetega nelja ridaelamu ehituseks, kus kokku rajatakse 36 ridaelamuboksi aadressidel Laaneserva tee 6, Laanelinnu tee 5, Laaneserva tee 8 ning Laanelinnu tee 7 Viimsi vallas. Ehitustööde kogumaksumuseks on ligikaudu 6,8 miljonit eurot ilma käibemaksuta, tööd lõppevad lepingu kohaselt 2024. aasta kevad-suvel.

«Rõõm on alustada esmast koostööd kogenud kinnisvaraarendajaga Capital Mill. Laaneserva ridaelamute objekti puhul on näha, et kõik olulised elamuehituse aspektid on arendajal juba varajases staadiumis põhjalikult läbi mõeldud ja kaasaegsetele standarditele ning tulevaste koduomanike ootustele vastavad. Usume, et NOBE aastatepikkune kogemus elamuehituses tagab nutikad ehituslahendused, nobeda kodude valmimise ning kestva kvaliteedi,» ütles NOBE juhatuse liige ja ehitusdirektor Priit Nigols.