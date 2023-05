Uuringus selgus, palju kontoritöötajad tegelikult kohvi joovad

Kohvijookide automaatide tootja Flavia tellitud uuringust võttis USAs osa 2050 kontoritöötajat ning arusaadavalt oli kohv nende seas väga nõutud toode. Üle poolte vastanutest (66 protsenti) vastas, et eelistavad päeva esimese joogina juua just tassitäis kuuma kohvi. 45 protsenti vastanutest oli nõus esimesena ka vett jooma.

Uuringus selgus, et enamike (59 protsendi) jaoks on kohvijoomine traditsioon ning osa nende sissetöötatud rutiinist. Mis puudutab joodava kohvi kogust, siis 77 protsenti vastanutest joob päevas kaks või enam tassi kohvi.

«Uuringust selgus, et peaaegu 87 protsenti vastanutest käivad kontoris kaks kuni kolm päeva nädalas,» ütles Lavazza Groupi Ameerika turundusjuht Camille Vareille. «Rohkem kui kaheksa töötajat kümnest ütles, et tasuta jookide pakkumine töökohal paneb neid tundma, et neid väärtustatakse, ning tasuta jookide pakkumine oli kõige soovitum boonus, et julgustada töötajaid kontorist töötama. Investeerimine kohapeal pakutavate jookide valikusse võib mitte ainult säästa töötajate aega ja raha, vaid ka aidata neid kontorisse tagasi tuua.»