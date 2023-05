NÄDALA AED ⟩ Taimehullude Itaalia

Kevadine aeg Põhja-Itaalias on tegus. Vaevalt on lõppenud Milano disaininädal, kui kohe on otsa tulemas taimesõprade nädalavahetus. Ajal, mil meid kimbutavad viimased öökülmad, on Itaalias lõppemas rooside aeg, mooniväljad on tippvormis ja tulbipuud õitsevad ennastunustavalt.