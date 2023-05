ÄRA STRESSA! ⟩ Eesti kutt selgitab, kuidas edukas pidu maha pidada

4. Delegeeri ülesanded

Juubilar ei pea pidu üksi korraldama. Ülesandeid jagades vähendab sünnipäevalaps endale langevat koormust ja saab pidu rohkem nautida. FoodStudios töötab terve meeskond, kelle igapäevaseks tööks on ürituste korraldamine – inimesed, kes on võõrustanud enam kui 50 000 külalist, hoolitsevad selle eest, et midagi ei ununeks ära ja kõik saaks sujuvalt korraldatud.

5. Pane paika menüü

Kõigile külalistele sobiva söögi-joogi valmistamine võib olla peo korraldamisel üks peamisi stressiallikaid, mistõttu on oluline see juba pikalt ette planeerida. Küsi endalt, kas teed kõik toidud ise või tellid need kuskilt sisse. Kui valmistad toidu ise, siis ära hinda oma võimeid üle – vahel on lihtne porgand kõige parem suupiste.

6. Mõtle läbi peo programm

Pidude pidamise peamine reegel on väga lihtne – vähem on rohkem. Mängud, esinejad ja muu meelelahutus on toredad, aga need on vajalikud eelkõige nö jääsulatajana. Nagu öeldakse – õige Eesti pidu ei saa algul vedama ja pärast ei saa pidama. Ära pane programmi liiga palju tegevusi, vaid jäta kindlasti ruumi ka vabas vormis suhtlemisele.

7. Kaasa külalisi

Meeldejääv üritus on sageli selline, kus külalised saavad ise midagi uut ja põnevat proovida. FoodStudios on selleks näiteks koos kokkamine. Oluline on see, et kõik toidud valmivad värskelt külaliste silme all ja need valmistatakse ning serveeritakse tipprestorani tasemel.

8. Mõtle läbi peo jäädvustamine