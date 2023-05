Arvatakse, et igas kodus liigub ringi ligikaudu 30 ämblikku ja kuigi see võib tunduda üsna hirmutav fakt, on neid tegelikult väga kasulik kodus hoida. Ämblikud söövad teisi putukaid, nagu kärbsed, ööliblikad ja kõrvahargid, hoides nende populatsiooni kontrolli all.

Selleks, et inimeste hirmu siiski vähendada, on kinnisvaraeksperdid pakkunud oma näpunäiteid, kuidas sel suvel ämblikega toime tulla. Üks levinud meetod, mida sageli kasutatakse, on kastanimunade kodus hoidmine, kuid eksperdid väidavad, et see on vaid veider kuulujutt. Räägitakse, et kastanimunad sisaldavad endas mürgist kemikaali, mis tõrjub ämblikke, kuid keegi pole suutnud seda tegelikult teaduslikult tõestada.