Ukselinke pühitakse hoolega, aga need ei ole mitte teps need suurimad bakteripesad sinu kodus või kontoris. Kohad, mis jäävad puhastamata, on pea kõigil inimestel üsna sarnased, seega viga pole sinus. Ja üleüldse - kus viga näed laita, seal haara lapp ja pese puhtaks!