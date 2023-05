TÕSINE TERVISERISK ⟩ 7 toiduainet, mida ei tohi süüa pärast kõlblikkusaja lõppu

Ekspert ütles, et aegunud piimatooted võivad sisaldada bakterit listeria monocytogenes. See võib põhjustada raskeid haigusi, eriti rasedatel, eakatel ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimestel.

Samuti võib juust – eriti pehmed sordid nagu Brie – muutuda üsna kiiresti ohtlikuks. "Juustud tuleks tingimatga ära visata, kui nende kasutusaeg on möödas," ütles Jenaed Mirrorile.

Kodulindude liha on väga vastuvõtlik salmonella, E. coli ja kampülobakterite kasvule. Väga suur oht toidumürgitusele.

Munad, mille kõlblikkusaeg on möödas, tuleks ära visata. Ohutuse tagamiseks on kõige parem neid tarbida enne nende lõppkuupäeva.

Need tooted on spetsiaalselt loodud väikelastele, kes on bakterite kasvu suhtes vastuvõtlikumad. Jälgi hoolega pakendile märgitud kuupäeva.