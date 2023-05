Tippkoka väärt nõuanne, et pasta enam kunagi liiga pehmeks ei keeks

Lõuna-Itaaliast Apuuliast pärit pastaekspert tippkokk Roberta d'Elia jagab Mirroris oma parimaid näpunäiteid ideaalse pasta valmistamiseks. Ükskõik mis kujuga makaronitooted teil potis podisevad, kehtib üks kaval viis nende küpsusastme kindlaks tegemiseks. Selle tippnipiga on garanteeritud et pasta on igal valmistamise korral al dente, mis tähendab, et see pole lödiks keedetud vaid osutab hammustades siiski pisut vastupanu.

Roberta selgitas, et kuivatatud pasta valmistamisel on nipiks «miinus kaks minutit». See tähendab, et kui toote pakile on märgitud keetmisajaks kümme minutit, siis talitage targalt ja võtke pott tulelt kaks minutit enne soovitatud aega, ehk keemisajaks jääb kaheksa minutit.

Toore pasta puhul, mida poodides müüakse külmikulettides, on keeduajaks vaid kaks minutit. Kuid juhul, kui pasta on mingil põhjusel kuivama hakanud, andke talle keevas vees üks lisaminut juurde.