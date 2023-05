Kinnisvarabüroo: suvilaid ostetakse küll, kuid ainult ühel tingimusel

Pindi Kinnisvara lääne ja lõuna regiooni juht Sven Sempelson ütles, et tavapäraselt suurendas kevad huvi suvemajade vastu. Ta tõdes aga, et kuna suvila ei ole esmatarbekaup ehk inimestel ei ole suvilat tingimata vaja, siis ootavad ostjad märkimisväärset allahindlust, sest raha kulub palju ka mujale.

«Pakkumises on väga erinevaid suvilaid, alates väikestest aiamajadest kuni suurte looduskauniste talukohtadeni välja, kuid tehinguaktiivsus on siiski võrreldes mullusega väiksem, sest müüjad ei oska veel vara õiglaselt hinnastada. Sõltuvalt müüja hinnaootustest on vajalik teha kuni paarikümne protsendiline hinnakorrektsioon, seejärel olukord muutub ning ostjad on turul täitsa olemas,» rääkis Sempelson.