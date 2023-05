VÄKK, NÄLKJAD! ⟩ Nende lihtsate nippidega ei roni need limuskid enam su aeda

Aiandusekspert Ben McInerney väidab Expressile, et parim viis nälkjatega võitlemiseks on luua neile füüsilised tõkked, millest nad üle ei saa. «Kõige tõhusam viis nende peletamiseks on teha aeda tõkked, mis muudavad nende juurdepääsu taimedele võimatuks,» ütles ta.

Kentis tegutsev peaaednik Jane Rudd soovitab nälkjate ja tigude tõrjumiseks kasutada villa. Jah, villa! Ka see tuleb tõkkena maha panna, et limuka teed takistada. Vill imeb nälkjate toodetud lima endasse, mistõttu ei saa nad enam edasi liikuda ja on põhimõtteliselt hukule määratud. Kui sajab vihma ja vill on märg, siis omandab see tekstuuri, mis nälkjatele ei meeldivat, ning ka siis pole neist suurt tõkkeületajat. Lisaks on villal Ruddi sõnul teisi väärtusi. Nimelt aitavat see mulla niiskust hoida ja annab sellele toitaineid.