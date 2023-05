5 tõhusat nippi, kuidas pannid kõrbenud toidust puhtaks saada

Keev vesi

Keeva vee kasutamine on lihtne tehnika, mis töötab suurepäraselt kõrbenud toidu pannilt eemaldamiseks. Selleks, et panni puhastada, tuleb pann pliidiplaadile asetada ja kuumus sisse lülitada. Kui panni põhi hakkab kergelt särisema, siis tuleks keev vesi pannile valada ja puulusika või spaatliga kõrbenud tükid lahti kraapida.

Sool

Kui pann on jahtunud, tuleks kõrbenud kohale puistada paks kiht soola ja puhastada seda niiske käsnaga. Seejärel tasuks panni loputada ja vajadusel tegevust korrata.

Sidrunid

Sidrunid on populaarne mittetoksiline puhastusvahend, mis on suurepärane tänu oma antibakteriaalsetele ja happelistele omadustele. Tsitrusviljadel on ka värskendav lõhn, mistõttu on need ideaalsed ebameeldiva söestunud toidu puhastamiseks.

Selleks, et panni taas säravaks saada, on vaja lõigata kolm või neli sidrunit veeranditeks ja asetada need pannile rohkesse vette, et need siis keema ajada. Seejärel tuleks alandada kuumust ja lasta sidrunitel umbes 10 minutit podiseda. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks kõrbenud toit selle ajaga lõpuks pinnale ujuma. Lõpuks tasuks vesi ja sidrunid ära visata ning panni hoolega loputada.

Rabarber

Alates 1940. aastatest on koduperenaised kasutanud rabarberit pannide küürimiseks, kuna see on eriti tõhus kõrbenud toidu eemaldamisel. Panni puhastamiseks tuleks rabarber hakkida väikesteks tükkideks ja keeta pannil vähemalt 10 minutit, kuni tekib liimitaoline konsistents. Seejärel tuleks panni loputada puhta veega ja pann ongi imeväel puhas.

Pesuvahend ja äädikas